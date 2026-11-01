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فرنسا تفتح تحقيقا في "محاولة قتل" بعد إلقاء زجاجة حارقة على قوات الأمن
أخبار دولية
2026-11-01 | 08:23
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فرنسا تفتح تحقيقا في "محاولة قتل" بعد إلقاء زجاجة حارقة على قوات الأمن
أعلنت النيابة العامة الفرنسية الأحد فتح تحقيق في محاولة قتل بعد إلقاء زجاجة حارقة على قوات الأمن على هامش الاحتجاجات في باريس السبت.
واندلعت صدامات السبت في باريس ومدن أخرى، بعدما شارك مئات الآلاف في احتجاجات للأسبوع الثالث على التوالي تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة.
وأفادت مديرية شرطة باريس بأن مئات من مثيري الشغب هاجموا قوات الأمن بمقذوفات، بينها زجاجة حارقة.
وقالت النيابة العامة الأحد إن "مواد متفجرة أُلقيت باتجاه نحو 15 عنصرا من الدرك، إضافة إلى عناصر من الشرطة".
وأوضحت أنها فتحت تحقيقا بتهمة "محاولة قتل أشخاص يتولون مهاما في السلطة العامة".
وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بينها مواد مصورة لوكالة فرانس برس، عبوة حارقة بدائية الصنع تنفجر عند قدمي أحد عناصر الأمن في شرق باريس.
وأفادت النيابة العامة بأن حصر المصابين لا يزال جاريا، مشيرة إلى أن الإصابات المبلغ عنها تشمل حروقا من الدرجة الثانية.
وأضافت أنه "لم يُوقف أي مشتبه به حتى الآن على خلفية الحادثة"، وأن المحققين يعملون على تحديد المسؤولين عنه.
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