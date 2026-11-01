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الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فرّوا من المعارك في غرب اليمن

أخبار دولية
2026-11-01 | 10:15
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الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فرّوا من المعارك في غرب اليمن
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الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فرّوا من المعارك في غرب اليمن

أعلنت الأمم المتحدة الأحد نزوح أكثر من 300 ألف شخص في اليمن بسبب اشتداد المعارك في غرب البلاد، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من حالات النزوح سُجّلت خلال الشهرين الماضيين.
     
ودعت المنظمة الدولية للهجرة في بيان "جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق، خصوصا في مناطق تعز التي يصعب الوصول إليها".
     
 

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فرّوا

المعارك

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