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طهران: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة ردا على تهديد ترامب

أخبار دولية
2026-11-01 | 10:12
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طهران: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة ردا على تهديد ترامب
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طهران: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة ردا على تهديد ترامب

حذّرت إيران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكون صاحبةالقرار في تحديد نهايتها، وذلك غداة تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية.
     
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا "إن أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.
     
والسبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات النووية الإيرانية، لكن "ما زال أمامنا موقع أو موقعان يجب التعامل معهما".
     
من جهة أخرى، توعد وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي الأحد برد "متناسب وحاسم ومؤثر" على أي هجوم يستهدف بلاده، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني.
     
وتابع: "من يطلقون التهديدات لن يكونوا قادرين على تحديد حجم الرد الإيراني وتوقيته وعواقبه".
     
وكذلك، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني  حسين محبي إنه "في أي نزاع مع أميركا، لن تكون هناك قيود جغرافية، فقد تم تحديد أهداف على نطاق واسع لإلحاق خسائر بالعدو"، بحسب المصدر نفسه.
     
وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن توجيه ضربات جديدة لإيران في ظل تعثر المحادثات لإنهاء الحرب، وإن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على حل دبلوماسي.
     
وتأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين غداة تحذير المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في بيان منسوب إليه نُشر على قناته على تلغرام السبت الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ هجمات جديدة، مصدرا توجيهات بالردّ "من دون قيود جغرافية" على التهديدات الأميركية والإسرائيلية، ردا على تهديدات ترامب.
     
وأكد خامنئي أنّه "إذا شنّ الأعداء مجددا هجمات عسكرية أو إرهابية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت إنهائها وشروطه".
     
وأضاف البيان أنه خلال اجتماعه بكبار القادة العسكريين، أصدر المرشد الأعلى "توجيهات بأن يقابل كل مستوى ونوع من التهديدات بردّ فوري وفعّال، من دون قيود جغرافية".

     

     

 
     
 

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