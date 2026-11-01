أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
طهران: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة ردا على تهديد ترامب
أخبار دولية
2026-11-01 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
طهران: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة ردا على تهديد ترامب
حذّرت إيران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكون صاحبةالقرار في تحديد نهايتها، وذلك غداة تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا "إن أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.
والسبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات النووية الإيرانية، لكن "ما زال أمامنا موقع أو موقعان يجب التعامل معهما".
من جهة أخرى، توعد وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي الأحد برد "متناسب وحاسم ومؤثر" على أي هجوم يستهدف بلاده، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني.
وتابع: "من يطلقون التهديدات لن يكونوا قادرين على تحديد حجم الرد الإيراني وتوقيته وعواقبه".
وكذلك، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إنه "في أي نزاع مع أميركا، لن تكون هناك قيود جغرافية، فقد تم تحديد أهداف على نطاق واسع لإلحاق خسائر بالعدو"، بحسب المصدر نفسه.
وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن توجيه ضربات جديدة لإيران في ظل تعثر المحادثات لإنهاء الحرب، وإن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على حل دبلوماسي.
وتأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين غداة تحذير المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في بيان منسوب إليه نُشر على قناته على تلغرام السبت الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ هجمات جديدة، مصدرا توجيهات بالردّ "من دون قيود جغرافية" على التهديدات الأميركية والإسرائيلية، ردا على تهديدات ترامب.
وأكد خامنئي أنّه "إذا شنّ الأعداء مجددا هجمات عسكرية أو إرهابية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت إنهائها وشروطه".
وأضاف البيان أنه خلال اجتماعه بكبار القادة العسكريين، أصدر المرشد الأعلى "توجيهات بأن يقابل كل مستوى ونوع من التهديدات بردّ فوري وفعّال، من دون قيود جغرافية".
أخبار دولية
جديدة
الولايات
المتحدة
السابقة
تهديد
ترامب
التالي
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فرّوا من المعارك في غرب اليمن
فرنسا تفتح تحقيقا في "محاولة قتل" بعد إلقاء زجاجة حارقة على قوات الأمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:41
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة
أخبار دولية
05:41
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة
0
آخر الأخبار
2026-10-18
عراقجي: نتنياهو يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة بغض النظر عن العواقب على إسرائيل والرئيس الأميركيّ
آخر الأخبار
2026-10-18
عراقجي: نتنياهو يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة بغض النظر عن العواقب على إسرائيل والرئيس الأميركيّ
0
آخر الأخبار
2026-09-22
ترامب: الولايات المتحدة عادت أقوى اليوم من أي وقت مضى وجيشها هو الأقوى في العالم
آخر الأخبار
2026-09-22
ترامب: الولايات المتحدة عادت أقوى اليوم من أي وقت مضى وجيشها هو الأقوى في العالم
0
أخبار دولية
2026-09-07
الخارجية القطرية: حرب إيران أظهرت أن التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة غير كاف
أخبار دولية
2026-09-07
الخارجية القطرية: حرب إيران أظهرت أن التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة غير كاف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:15
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فرّوا من المعارك في غرب اليمن
أخبار دولية
10:15
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فرّوا من المعارك في غرب اليمن
0
أخبار دولية
08:23
فرنسا تفتح تحقيقا في "محاولة قتل" بعد إلقاء زجاجة حارقة على قوات الأمن
أخبار دولية
08:23
فرنسا تفتح تحقيقا في "محاولة قتل" بعد إلقاء زجاجة حارقة على قوات الأمن
0
أخبار دولية
07:59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة
أخبار دولية
07:59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة
0
أخبار دولية
07:38
البيت الأبيض يضع خططا لتنفيذ سياسات ترامب إذا فاز الديمقراطيون بالكونغرس
أخبار دولية
07:38
البيت الأبيض يضع خططا لتنفيذ سياسات ترامب إذا فاز الديمقراطيون بالكونغرس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-30
وزير الصحة جال متفقدا مستشفيات صور لمتابعة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2026-06-30
وزير الصحة جال متفقدا مستشفيات صور لمتابعة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية
0
خبر عاجل
2026-05-15
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بلبنان: المدنيون يتكبدون حصيلة متزايدة بسبب غارات إسرائيل رغم وقف إطلاق النار
خبر عاجل
2026-05-15
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بلبنان: المدنيون يتكبدون حصيلة متزايدة بسبب غارات إسرائيل رغم وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2026-07-17
مصدر عسكري سوري ينفي لوكالة فرانس برس تعرّض قاعدة التنف لقصف إيراني
أخبار دولية
2026-07-17
مصدر عسكري سوري ينفي لوكالة فرانس برس تعرّض قاعدة التنف لقصف إيراني
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة
أخبار دولية
07:59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة
0
عالم الطبخ
07:53
الفريكة بلحم الستيك وزيت الترافل: إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
07:53
الفريكة بلحم الستيك وزيت الترافل: إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:50
إحباط عملية تهريب شحنة كوكايين ضخمة عبر مطار بيروت... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:50
إحباط عملية تهريب شحنة كوكايين ضخمة عبر مطار بيروت... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:44
حنين السيد تفتتح مركز الإيواء الجديد لأبناء بلدة فرون
أخبار لبنان
07:44
حنين السيد تفتتح مركز الإيواء الجديد لأبناء بلدة فرون
0
أخبار لبنان
07:42
لقاء سياسي موسّع في بيت الوسط لمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذكرى تولّيه رئاسة حكومته الأولى
أخبار لبنان
07:42
لقاء سياسي موسّع في بيت الوسط لمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذكرى تولّيه رئاسة حكومته الأولى
0
أخبار لبنان
04:58
لقاء في بيت الوسط تحت عنوان "لقاء مع رفيق... الحكم والمسؤولية"
أخبار لبنان
04:58
لقاء في بيت الوسط تحت عنوان "لقاء مع رفيق... الحكم والمسؤولية"
0
أخبار لبنان
04:29
الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة... وقرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدّد المرجعيات
أخبار لبنان
04:29
الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة... وقرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدّد المرجعيات
0
أخبار دولية
03:20
البابا لاون يستعد لرحلة "مؤثرة" إلى أميركا الجنوبية
أخبار دولية
03:20
البابا لاون يستعد لرحلة "مؤثرة" إلى أميركا الجنوبية
0
أخبار دولية
00:55
ترامب: ما زال علينا "التعامل مع" هدف أو هدفين في إيران
أخبار دولية
00:55
ترامب: ما زال علينا "التعامل مع" هدف أو هدفين في إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:56
في مطار بيروت... الجمارك تحبط بالتعاون مع الأمن العام تهريب شحنة كوكايين ضخمة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:56
في مطار بيروت... الجمارك تحبط بالتعاون مع الأمن العام تهريب شحنة كوكايين ضخمة (فيديو وصور)
2
حال الطقس
02:52
استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة
حال الطقس
02:52
استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة
3
أمن وقضاء
03:21
بالصور - الجيش يتلف حوالي 9700 متر مربع من مادة الماريجوانا في منطقتَي الزرازير وعيناتا – بعلبك
أمن وقضاء
03:21
بالصور - الجيش يتلف حوالي 9700 متر مربع من مادة الماريجوانا في منطقتَي الزرازير وعيناتا – بعلبك
4
موضة وجمال
06:38
من عارضة أزياء إلى يد عملاقة مقطوعة مقززة... إليكم إطلالة هايدي كلوم في هالويين (صور)
موضة وجمال
06:38
من عارضة أزياء إلى يد عملاقة مقطوعة مقززة... إليكم إطلالة هايدي كلوم في هالويين (صور)
5
أخبار لبنان
09:09
تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...
أخبار لبنان
09:09
تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...
6
أخبار دولية
00:40
"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من باينانس
أخبار دولية
00:40
"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من باينانس
7
أخبار لبنان
04:29
الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة... وقرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدّد المرجعيات
أخبار لبنان
04:29
الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة... وقرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدّد المرجعيات
8
أخبار دولية
00:38
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
أخبار دولية
00:38
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More