غارتان سعوديتان على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة اليمنية

أفاد الإعلام التابع للحوثيين الأحد بأن غارتين سعوديتين استهدفتا ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، فيما تخوض الجماعة المدعومة من إيران معارك ضد تحالف تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية أن "العدو السعودي يعتدي بغارتين على ميناء رأس عيسى" في ساحل اليمن الغربي على البحر الأحمر.