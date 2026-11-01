روسيا رفضت مقترحا أوكرانيا لتمديد الهدنة في مدينة أوليشكي

رفضت روسيا تمديد الهدنة التي تشارف على الانتهاء مساء الأحد في محيط مدينة أوليشكي الواقعة جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الرئاسة الأوكرانية وكالة فرانس برس.وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن وزارة الخارجية الأوكرانية قدمت "مقترحا لتمديد وقف إطلاق النار، لكن الروس لا يرغبون في ذلك".