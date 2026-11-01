ترامب بحث هاتفيا مع نتنياهو احتمال تصعيد الحرب على إيران

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في احتمال تصعيد العمليات الهجومية على إيران، وفق ما أفادت وسيلة إعلام أميركية الأحد.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي قولهما إنه تم السبت بحث وضع المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، وقد حثّ نتانياهو على شن ضربات ضد إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، بينما أبدى ترامب رغبة في منح المفاوضات فرصة.ووصف المسؤول الإسرائيلي المكالمة بأنها "صعبة"، فيما قال المسؤول الأميركي إنها كانت "مباشرة"، بحسب موقع "أكسيوس".