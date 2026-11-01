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عراقجي: المشاورات مستمرة لكن لم نصل إلى النتيجة النهائية بعد
أخبار دولية
2026-11-01 | 15:45
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عراقجي: المشاورات مستمرة لكن لم نصل إلى النتيجة النهائية بعد
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عراقجي: المشاورات مستمرة لكن لم نصل إلى النتيجة النهائية بعد
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المشاورات جارية مع الوسيط القطري ولكن لم يتم التوصل إلى النتيجة النهائية بعد.
وقال عراقجي: "نأمل بأن تكون هناك عقلانية من الجانب الآخر".
وأضاف: "تحقيق النتيجة مرهون بالرد الذي سوف يصلنا من الطرف المقابل".
وتابع: "لا توجد خطط لعقد لقاء مع الجانب الأميركي أثناء زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة".
أخبار دولية
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