شي: تعزيز العلاقات بين الصين وعمان استراتيجي لكلا الجانبين

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ لسلطان عمان يوم الاثنين أن الصين ترى في توسيع وتعميق العلاقات مع عمان "خيارا استراتيجيا مشتركا" للبلدين.



وقال شي للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد في مستهل اجتماعهما ببكين إن العلاقات بين بلديهما تقف عند "نقطة انطلاق تاريخية جديدة".



ونقل تقرير صادر عن المجموعة الإعلامية التي غطت الاجتماع عن شي القول "أنا على استعداد للعمل معكم لتوجيه الشراكة الاستراتيجية بين الصين وعمان إلى مستوى أعلى، وخدمة شعبي البلدين بشكل أفضل، والمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".



وكان سلطان عمان قد وصل إلى بكين يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى لزعيم عماني منذ إقامة العلاقات بين البلدين في 1978.