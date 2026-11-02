روسيا تستهدف منشأة عسكرية في أوديسا بأوكرانيا وسفينة شحن في البحر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين عبر تيليغرام أن الجيش الروسي شن هجوما على منشأة عسكرية في منطقة أوديسا بأوكرانيا وأصاب سفينة شحن تستخدم لأغراض عسكرية على بعد 58 كيلومترا من جنوب مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود.



وقال مسؤول في أوديسا في منشور منفصل على تيليغرام إن هجوما روسيا أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.