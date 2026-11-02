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ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضطر "في مرحلة ما" لتوجيه "ضربة ساحقة" لإيران
أخبار دولية
2026-11-02 | 00:34
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ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضطر "في مرحلة ما" لتوجيه "ضربة ساحقة" لإيران
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ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضطر "في مرحلة ما" لتوجيه "ضربة ساحقة" لإيران
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد تهديده باستئناف الضربات ضد إيران، وقال خلال تجمع انتخابي إنه قد يضطر لتوجيه "ضربة ساحقة" لطهران في وقت لم يحدده.
وصرح ترامب أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة الثلاثاء "والسبب الوحيد الذي يجعلني لم أنتهِ بعد من إيران... هو أنني أريد أن أكون لطيفا. أنا أريد محاولة إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت... لكن في مرحلة ما، سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم".
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