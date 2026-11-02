وول ستريت جورنال: أميركا تضغط لاستئناف مبيعات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين القول إن الولايات المتحدة تدعم الاستئناف السريع لصادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، وذلك في إطار محادثات تهدف للتوصل إلى "هدنة طاقة" قبل حلول فصل الشتاء.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ما ورد في التقرير.