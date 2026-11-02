رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز

أعلن سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين أنه منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، تم سحب ما يقرب من مليار برميل من النفط من المخزونات العالمية.



وقال إن العالم استنزف احتياطياته الوقائية من النفط.