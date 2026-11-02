وكالة: أردوغان يقول إن كوريا الجنوبية قد تشارك في مشروع سينوب النووي التركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء نشرت يوم الاثنين أن كوريا الجنوبية قد تصبح شريكا في تطوير محطة سينوب للطاقة النووية المخطط إنشاؤها في تركيا.