الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته العسكرية في الخليل والانسحاب من المدينة

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين الانسحاب من الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية شنها قبل نحو عشرة أيام إثر هجوم نفذه فلسطينيان وأدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وفق ما قال مسؤول عسكري.وأضاف المسؤول "صباح اليوم، وبعد استكمال جميع الأنشطة الميدانية، انسحب الجنود من منطقة الحملة العسكرية في الخليل، وستتواصل الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء" الضفة الغربية.