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أربعة قتلى بتفجير قرب قاعدة عسكرية في غرب كولومبيا

أخبار دولية
2026-11-02 | 03:51
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أربعة قتلى بتفجير قرب قاعدة عسكرية في غرب كولومبيا
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أربعة قتلى بتفجير قرب قاعدة عسكرية في غرب كولومبيا

قُتِل أربعة أشخاص الأحد من بينهم رضيعة في تفجير في منطقة توليما في غرب كولومبيا، على ما أفادت حاكمتها أدريانا ماغالي ماتيس.
     
وأوضحت السلطات أن الانفجار وقع مساء الأحد قرب قاعدة عسكرية في بلدة بلاناداس بجنوب إقليم توليما في جبال الأنديز.
     
وقالت السلطات إن الانفجار الناجم عن شاحنة مفخخة ألحق أضرارا بمستشفى وعدد من المنازل.
     
وكتبت ماتيس على منصة إكس "ببالغ الأسى أُعلن أن الهجوم في بلاناداس خلّف حصيلة أولية تبلغ أربعة قتلى، من بينهم رضيعة لم يتجاوز عمرها شهرين".
     
وأظهرت مشاهد من موقع الحادث امرأة تصرخ بينما كان رجل ينتشل جثمانا صغيرا من بين الأنقاض.
     
وقال رئيس بلدية بلاناداس خوان كاميلو هويخي في تصريح لإذاعة محلية إن عددا من المصابين في الهجوم نُقلوا إلى مدرسة محلية لتلقي العلاج.
     
ولم تتّضح على الفور هوية الجهة المسؤولة عن التفجير.
     
وقالت ماتيس على منصة إكس "ما حدث الليلة في بلاناداس بالغ الخطورة. إنه عمل خسيس وإجرامي نرفضه بشدّة".
     
وأضافت "إن استهداف المدنيين وتعريض حياة جنودنا وعائلات توليما للخطر تجاوزٌ لخط أحمر لن نتهاون معه".
     

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