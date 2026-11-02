التكتل المعارض لنتانياهو يجتمع الثلاثاء للمرة الأولى بعد الانتخابات الإسرائيلية

يجتمع قادة التكتّل الرئيسي للمعارضة الإسرائيلية لمحاولة تأمين غالبية في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن حزب زعيم التكتّل غادي آيزنكوت.



وقال حزب "يشار" في بيان إن "قادة تكتّل التغيير سيجتمعون في هرتسليا (شمال غرب) لبحث الخطوات المقبلة وتنسيقها".



وهذا أوّل اجتماع لهم منذ اقتراع 27 تشرين الأول الذي لم يُفض إلى غالبية، لا لائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو الذي فاز بـ53 مقعدا، ولا لمعسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت الذي حصل على 48 مقعدا.