زيلينسكي: الضربات الروسية تُبدّد الآمال في "التقدّم نحو السلام"

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ الضربات الروسية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا في جنوب شرق أوكرانيا، تبدد الآمال بإحراز "تقدم نحو السلام" التي أثارتها هدنة محلية الأسبوع الماضي.



وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "بعد العملية الإنسانية في أوليشكي"، كان يمكن لطريقة تصرّف موسكو أن تظهر "أن إحراز تقدم نحو السلام أمر ممكن. لكن عبر عمليات القتل هذه، ترسل روسيا إشارة معاكسة تماما: روسيا تراهن على المزيد من القتل".