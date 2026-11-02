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نتنياهو يدعو إلى تشكيل "حكومة وطنية موسعة" بقيادته
أخبار دولية
2026-11-02 | 14:11
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نتنياهو يدعو إلى تشكيل "حكومة وطنية موسعة" بقيادته
دعا بنيامين نjنياهو الإثنين إلى تشكيل حكومة ائتلافية موسعة في إسرائيل تستثني القائمتين العربيتين، معتبرا أنّه يجب أن تكون برئاسته على اعتبار أنّ حزب الليكود بزعامته فاز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست.
وقال نتنياهو في بيان نشره الليكود على تلغرام "نسعى إلى تشكيل حكومة موسعة مع شركائنا ومع أي حزب يرغب في الانضمام ولا يدعم الإرهاب".
وأضاف: "لا يريد الناس في إسرائيل حكومة تقوم على حزب راعم والقائمة المشتركة"، في إشارة الى القائمتين العربيتين اللتين حصدتا عددا قياسيا من المقاعد، متهما إياهما بـ"دعم الإرهاب وإنكار وجود الدولة اليهودية".
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