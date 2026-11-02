ترامب: إيران ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب

أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ إيران ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.



وأشار إلى احتمال حدوث ذلك.



ولم يدل ترامب بمزيد من التفاصيل.