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ويتكوف: الولايات المتحدة ستتوسط في محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل

أخبار دولية
2026-11-03 | 00:02
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ويتكوف: الولايات المتحدة ستتوسط في محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
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ويتكوف: الولايات المتحدة ستتوسط في محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أن مسؤولين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في أبوظبي الأسبوع المقبل، في مسعى لدفع مفاوضات السلام قدما.
     
وكتب ويتكوف على إكس: "ستتولى الولايات المتحدة التوسط في مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا يومي 10 و11 تشرين الثاني في أبوظبي (...) وستتمحور المناقشات حول الترتيبات الأمنية لما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية، والخطوات المقبلة نحو السلام".
     

أخبار دولية

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