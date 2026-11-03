كوريا الشمالية تصف اتهامات "إف بي آي" بشأن اختراق باينانس بأنها "استفزاز سياسي خطير"

استنكرت كوريا الشمالية اتهامات مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) بأن بيونغ يانغ تقف وراء عملية قرصنة ضخمة سُرقت خلالها 6 مليارات دولار من منصة "باينانس"، فيما وصفتها شقيقة كيم جونغ أون بأنها "استفزاز سياسي خطير".



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بيانا لكيم يو جونغ جاء فيه أن ادعاء مكتب التحقيقات الفدرالي ليس سوى "خطاب سخيف لا يحمل أي جديد"، بعدما كانت واشنطن اتهمتها سابقا أيضا بالوقوف وراء عملية الاختراق الكبرى التي تعرضت لها منصة "بايبِت" العام الماضي.



اعتبر البيان أن "تضليل الولايات المتحدة الرأي العام الدولي عبر الإيحاء بأن كل الجرائم الإلكترونية (...) في العالم هي من صنيعتنا، يعد استفزازا سياسيا خطيرا ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".