كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية

أجرت كوريا الشمالية تجارب على صواريخ كروز استراتيجية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، بعد أيام قليلة من إجراء تجارب مماثلة باستخدام ذخائر عنقودية.



وأتاح هذا الاختبار الذي أجري الاثنين "تعزيز القدرة على توجيه ضربة عمودية نحو الهدف من خلال تحسين القدرة على المناورة في المرحلة النهائية من مسار صاروخ كروز"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وأفادت الوكالة بأن "الرأس الحربي الانشطاري، المتوسط الحجم والمثبت على الصاروخ، قادر على تحويل مساحة تتراوح بين خمسة وستة هكتارات إلى رماد لدى استخدامه بأقصى قدرته التدميرية".



وقال مسؤول كوري شمالي إن هذا الاختبار أجري "لأن قواتنا المسلحة يجب أن تدافع عن أمن البلاد وتردع كل أنواع التهديدات".



وبخلاف تجارب الصواريخ البالستية، لا تخضع التجارب التي تُجرى بصواريخ كروز لعقوبات.



ولم تعلن كوريا الجنوبية المجاورة التدريبات التي أجرتها كوريا الشمالية يومي الأحد والاثنين.



وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية جانغ دو-يونغ لصحافيين، أن "اتخاذ قرار بشأن إعلان أمر ما من عدمه يعتمد على تقييم عسكري دقيق، يأخذ في الاعتبار حماية الوسائل وقدرات المراقبة والاستطلاع والأمن العملياتي وعوامل أخرى".



وقال: "جيشنا لا يعلن كل عمليات الإطلاق التي تنفذها كوريا الشمالية".