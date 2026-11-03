روبيو يلتقي وزير الخارجية الفنزويلي ويدعو إلى إطلاق السجناء السياسيين

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وزير خارجية فنزويلا أوليفر بلانكو الاثنين مطالبا بالإفراج عن المزيد من السجناء السياسيين الذين سُجنوا في عهد الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، كجزء من عملية الانتقال السياسي في البلاد.



وشكّل هذا الاجتماع الزيارة الأولى لبلانكو إلى الولايات المتحدة منذ تعيينه في منصبه الأسبوع الماضي من جانب الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تتولى قيادة فنزويلا تحت إشراف واشنطن منذ أطاحت قوات أميركية مادورو في كانون الثاني.



وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن الاجتماع أن "الوزير روبيو أعاد تأكيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من ثلاث مراحل بشأن فنزويلا وهي: تحقيق الاستقرار، والتعافي الاقتصادي، والمصالحة السياسية والانتقال الديموقراطي".



ووقف الدبلوماسيان أمام الصحافة لفترة وجيزة قبل الاجتماع، لكنّ أيا منهما لم يدلِ بأي تصريح.



وكشف البيان أن الطرفين "ناقشا التقدم المحرز في محادثات المصالحة التي تقودها فنزويلا، بما فيها الإصلاحات المؤسسية التي تضع الأسس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".



وبحسب البيان، فإن "الوزير روبيو دعا إلى الإفراج عن بقية السجناء السياسيين في فنزويلا".



وواجه مادورو اتهامات واسعة النطاق بسجن خصوم سياسيين وناشطين آخرين، غالبا بناء على تهم ملفقة تتعلق بالتآمر للقيام بانقلاب.



ومارست واشنطن ضغوطا من أجل إطلاق السجناء السياسيين منذ تولي رودريغيز السلطة، فيما أدى إقرار قانون عفو إلى الإفراج عن الكثيرين رغم أن المئات ما زالوا يقبعون خلف القضبان.



وأفادت أحدث حصيلة صادرة عن منظمة "فورو بينال" غير الحكومية التي تتولى الدفاع عن السجناء السياسيين، بوجود 344 سجينا سياسيا في فنزويلا، حتى تاريخ 18 أيلول.



وبعد سلسلة من المحادثات، أعلنت الحكومة الفنزويلية وشخصيات من المعارضة أن فنزويلا ستجري انتخابات جديدة من دون تقديم تفاصيل بشأن موعد إجرائها.



والتقى بلانكو وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وناقشا وفق بيان صادر عن الجانب الأميركي، "التطورات في فنزويلا، وفرص المضي قدما في نهج إدارة ترامب المكون من ثلاث مراحل: الاستقرار، والتعافي، والانتقال السياسي".