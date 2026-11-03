قطر ما زالت "تأمل" في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

أعلنت قطر بصفتها وسيطا أنها ما زالت "تأمل" في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مراجعة الطرفين مقترحات قدمتها الدوحة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للصحافيين: "ما زال هناك التزام بالمسار التفاوضي مِن قِبَل الطرفين ونحن نقوم بتبادل المقترحات بشكل لحظي"، مضيفا أنهما "يقومان بمراجعة الأفكار والمقترحات التي تم تقديمها من قبلنا".