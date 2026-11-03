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الكرملين يؤكد عقدَ مفاوضات مع كييف وواشنطن في 10 و11 تشرين الثاني في أبو ظبي
أخبار دولية
2026-11-03 | 06:14
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الكرملين يؤكد عقدَ مفاوضات مع كييف وواشنطن في 10 و11 تشرين الثاني في أبو ظبي
أكد الكرملين أن وفدا روسيا سيشارك في 10 و11 تشرين الثاني في مفاوضات ثلاثية جديدة مع كييف وواشنطن تُعقد في أبو ظبي سعيا إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "نعم، أستطيع تأكيد هذا الموعد. سيتوجه وفد روسي بالفعل إلى أبوظبي في العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني، وسيشارك في المفاوضات الثلاثية"، موضحا أن المفاوض الروسي فلاديمير مدينسكي سيرأس مجددا هذا الوفد، كما فعل خلال جولة المفاوضات المماثلة السابقة التي عُقِدَت مطلع السنة الحالية.
أخبار دولية
الكرملين
مفاوضات
كييف
واشنطن
أبو ظبي
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