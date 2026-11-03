بيزشكيان: تجدد القتال بين إيران والولايات المتحدة ليس في مصلحة أحد

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن استئناف القتال بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية لن يكون في مصلحة أحد، وذلك في ظل جهود دبلوماسية حثيثة لتجنّب جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط.وقال بيزشكيان في خلال اجتماع حكومي إن "أحدا لن يستفيد من هذه الحرب"، مشيرا إلى العمل على حل النزاع "من خلال الحوار".وجدد التأكيد أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي منح الحكومة صلاحيات لمناقشة "قضايا كان يعتبرها من المحظورات"، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.