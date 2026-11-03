ترامب يؤكد شنّ الولايات المتحدة ضربة على تجهيزات للدفاع الجوي في إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة هاجمت تجهيزات للدفاع الجوي في قشم الإيرانية، بعد تقارير صحافية أميركية عن ضربات ليل الاثنين الثلاثاء في الجزيرة الواقعة بمضيق هرمز.وقال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: "لقد بنوا منشأة للدفاع الجوي... وما ان أنجز العمل فيها، ضربناها ليل أمس"، مشيرا الى أن ما جرى كان "هجوما محدودا".