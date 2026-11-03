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ترامب: واشنطن ستقلّص المساعدة الأمنية السنوية لإسرائيل بقيمة 3,8 مليارات دولار
أخبار دولية
2026-11-03 | 09:19
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ترامب: واشنطن ستقلّص المساعدة الأمنية السنوية لإسرائيل بقيمة 3,8 مليارات دولار
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن واشنطن ستوقف العمل باتفاقية مساعدات أمنية لإسرائيل مدتها عشر سنوات، كان من المفترض أن تحصل بموجبها الدولة العبرية على 3,8 مليارات دولار سنويا حتى العام 2028.
وقال ترامب إنّ إسرائيل "لا تمانع" في إنهاء هذه المساعدة التي بدأت عام 2019 خلال ولايته الأولى، بعدما أبرم الاتفاق بشأنها قبل ذلك بثلاث سنوات في عهد سلفه باراك أوباما.
وأضاف: "سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك"، مشيرا الى أن قرار تقليص المساعدة تم بالاتفاق بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وشدد ترامب على أهمية العلاقة التي تربط بلاده بإسرائيل، لافتا الى أن الأخيرة "هي الأولى بالنسبة لنا. نحن نقدم لها مساعدات أكثر من أي جهة أخرى، لكنها لم تعد بحاجة إليها... ولو كانت بحاجة إليها، لقلتُ إنه ينبغي الاستمرار بها".
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