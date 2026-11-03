رضائي: الرد الأميركي على مطالب إيران لم يكن مقنعا

أعلن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأميركي على مطالب إيران لم يكن مقنعا، مضيفا أن على واشنطن "الوفاء على نحو تام وصريح بالشروط السبعة التي وضعتها إيران".



وأضاف رضائي في منشور على منصة "إكس": "حينها فقط سيعاد فتح مضيق هرمز".



ويسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات وإعادة فتح المضيق.