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المعارضة الإسرائيلية تتعهد تشكيل حكومة سريعا في ظل خلاف بشأن الأحزاب العربية
أخبار دولية
2026-11-03 | 10:11
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المعارضة الإسرائيلية تتعهد تشكيل حكومة سريعا في ظل خلاف بشأن الأحزاب العربية
تعهدت كتلة المعارضة الإسرائيلية بقيادة غادي آيزنكوت الثلاثاء، تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لكنها لم توضح بعد آلية تحقيق ذلك، في ظل خلافات بينهما بشأن التحالف مع ممثلي الأحزاب العربية.
واجتمع رؤساء الأحزاب الخمسة في كتلة المعارضة في فندق بمدينة هرتسليا للتشاور بشأن المرحلة المقبلة، وذلك للمرة الأولى منذ الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول ولم تسفر عن نتيجة حاسمة على صعيد ضمان الغالبية في الكنيست لتشكيل حكومة.
وفي بيان مشترك، قال قادة المعارضة إن هدفهم يتمثل بتأليف حكومة "في أسرع وقت ممكن، ومنع جرّ إسرائيل إلى انتخابات جديدة".
وأكد القادة تمسكهم بأربعة مبادئ وضعها آيزنكوت، من بينها اشتراط اعتراف أي حزب يشارك في الحكومة بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وإدانة حركة حماس باعتبارها "منظمة إرهابية"، وهي شروط قد تؤدي إلى استبعاد بعض النواب العرب من المشاركة في الحكومة.
وجاء في البيان أن القادة "اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة صهيونية في أقرب فرصة، استنادا إلى المبادئ الأربعة التي حددها آيزنكوت".
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن قادة المعارضة أعطوا الأفضلية لتشكيل ائتلاف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة التي تُعد تقليديا من الداعمين لنتانياهو، على حساب التحالف مع الأحزاب العربية.
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