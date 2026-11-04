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قاليباف: تصويت الأميركيين هو "لا للحرب"
أخبار دولية
2026-11-04 | 01:57
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قاليباف: تصويت الأميركيين هو "لا للحرب"
أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الأربعاء أن تصويت الأميركيين هو "لا للحرب" بعد فوز الديموقراطيين على الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.
وسيطر الديموقراطيون بالكامل على الكونغرس الأميركي بعدما ألحقوا سلسلة من الهزائم الكبيرة بحزب الرئيس دونالد ترامب الجمهوري.
وعكست النتيجة حالة الغضب السائدة حيال ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية والحرب على إيران التي أدت إلى ازدياد كبير في أسعار الوقود وفاقمت مشاعر عدم الرضا حيال الرئيس الذي فقد شعبيته.
وجاء في منشور لقاليباف على منصة إكس "سواء عن قناعة أو بسبب تكاليف المعيشة، قال الأميركيون: لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة".
وأضاف "إذا خانت الحكومة الأميركية إرادة شعبها لتخدم جهات دولية تموّل وتمارس الابتزاز، فستدرك أن كلمة "لا" التي نقولها يرافقها كابوس".
وطرأ جمود منذ أشهر على الحرب التي أشعلتها ضربات أميركية-إسرائيلية على إيران في شباط، فيما تشهد تبادلا متقطعا لإطلاق النار وسط مخاوف من تجدد الأعمال العدائية على نطاق واسع.
أخبار دولية
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