لجنة الانتخابات الإسرائيلية تقول إنها لم تجد دليلا على أي مساس بنزاهة الاقتراع

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل الأربعاء أن تدقيقها في التصويت الذي أجري في الأسبوع الماضي لم يُظهر أي مخالفات تمسّ بنزاهة الاقتراع، بعدما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحزاب العربية في الدولة العبرية بـ"محاولة سرقة الانتخابات".



وقالت اللجنة في بيان قبل ساعات من تسلّم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ النتائج رسميا "اكتمل التدقيق. وراجعنا جميع الشكاوى التي تقدّمت بها القوى السياسية، ولم نجد ما يشير إلى أيّ مساس بنزاهة الانتخابات".