زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ: الحرب في إيران "يجب أن تتوقف"

رأى زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أن الحرب مع إيران "يجب أن تتوقف"، ملمحا الى أن الغالبية العتيدة لحزبه في الكونغرس قد تستخدم سيطرتها على تمويل الحكومة للضغط باتجاه تحقيق ذلك.



وقال شومر للصحافيين: "هذه الحرب يجب أن تتوقف. يجب أن تنتهي"، مشيرا الى أن "سلطة التحكم بالإنفاق" التي يحوزها الكونغرس "هي إحدى الوسائل لردع رئيس يخوض حربا من دون موافقة الشعب الأميركي".