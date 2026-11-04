تعهّد زعيم تكتل المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة إذا تولّى رئاسة الحكومة، مؤكدا أنه سيعمل مع الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.وقال آيزنكوت في بيان: "بقيادتي، سنجدّد هذه الشراكة ونعمّقها، ونعزّز أسس الدعم من الحزبين التي استندت إليها طويلا"، مضيفا أنه يتطلّع إلى العمل مع ترامب من أجل "تعزيز مصالحنا الأمنية المشتركة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وفتح آفاق جديدة للازدهار أمام شعوب الشرق الأوسط".