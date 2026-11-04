الرئيس الأوكراني يزور إسبانيا للمشاركة في القمة الأيبيرية الأميركية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام، أنه وصل إلى إسبانيا اليوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن تعزيز منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، إلى جانب عقد لقاءات عالية المستوى على هامش القمة الأيبيرية الأميركية.وأضاف زيلينسكي، الذي ظهرت صور له على الإنترنت أثناء استقباله عند نزوله من الطائرة، أنه يعتزم التحدث مع مسؤولين أميركيين في الفترة التي تسبق المحادثات الثلاثية المقررة في أبوظبي الأسبوع المقبل، والتي ستشمل روسيا.وكتب زيلينسكي: "من المقرر أيضا إجراء اتصالات مع الجانب الأميركي خلال الأيام المقبلة". وأضاف: "ننسق مع شركائنا لتحقيق نتائج ملموسة بشأن القضايا الأمنية والخطوات التالية نحو السلام".وقال مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستجمع وفودا من أوكرانيا وروسيا في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني لمناقشة إنهاء الحرب على أوكرانيا، والاتفاقات الأمنية لما بعد الحرب، وتخفيف حدة التوتر.وفي تعليقاته على تيليغرام، قال زيلينسكي إن محادثاته في مدريد ستركز على تعزيز الدفاعات الجوية التي تحتاجها أوكرانيا لمواجهة الغارات الجوية الروسية مع اقتراب فصل الشتاء.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أنه سيلتقي بزيلينسكي غدا الخميس.وأجرى زيلينسكي محادثات في ألمانيا قبل أن يتوجه إلى إسبانيا.