الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حدّوتة حب : الشهر السابع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الأوكراني يزور إسبانيا للمشاركة في القمة الأيبيرية الأميركية

أخبار دولية
2026-11-04 | 14:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الأوكراني يزور إسبانيا للمشاركة في القمة الأيبيرية الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس الأوكراني يزور إسبانيا للمشاركة في القمة الأيبيرية الأميركية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام، أنه وصل إلى إسبانيا اليوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن تعزيز منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، إلى جانب عقد لقاءات عالية المستوى على هامش القمة الأيبيرية الأميركية.

وأضاف زيلينسكي، الذي ظهرت صور له على الإنترنت أثناء استقباله عند نزوله من الطائرة، أنه يعتزم التحدث مع مسؤولين أميركيين في الفترة التي تسبق المحادثات الثلاثية المقررة في أبوظبي الأسبوع المقبل، والتي ستشمل روسيا.

وكتب زيلينسكي: "من المقرر أيضا إجراء اتصالات مع الجانب الأميركي خلال الأيام المقبلة". وأضاف: "ننسق مع شركائنا لتحقيق نتائج ملموسة بشأن القضايا الأمنية والخطوات التالية نحو السلام".

وقال مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستجمع وفودا من أوكرانيا وروسيا في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني لمناقشة إنهاء الحرب على أوكرانيا، والاتفاقات الأمنية لما بعد الحرب، وتخفيف حدة التوتر.

وفي تعليقاته على تيليغرام، قال زيلينسكي إن محادثاته في مدريد ستركز على تعزيز الدفاعات الجوية التي تحتاجها أوكرانيا لمواجهة الغارات الجوية الروسية مع اقتراب فصل الشتاء.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أنه سيلتقي بزيلينسكي غدا الخميس.

وأجرى زيلينسكي محادثات في ألمانيا قبل أن يتوجه إلى إسبانيا.
 

أخبار دولية

زيلينسكي

إسبانيا

LBCI التالي
نتنياهو يقول إن هناك "شبهات خطيرة" بتدخّل أجنبي في الانتخابات
آيزنكوت يتعهّد بـ"تعزيز الشراكة" مع واشنطن في حال تولّيه رئاسة الوزراء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-19

وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب منفتح على القيام بكل ما يمكنه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2026-08-11

الرئيس الأوكرانيّ: كييف قدمت مقترحات إلى المفاوضين الأميركيين في شأن خطة لإنهاء الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-22

من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-30

صحيفة نقلا عن مساعد في الكرملين: يحتمل أن يذهب مسؤولون أوروبيون إلى أبوظبي خلال المحادثات الروسية الأوكرانية الأميركية لكن دون المشاركة مباشرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:14

وزير خارجية فرنسا: الانتخابات ونتائجها "بشرى سارة للديموقراطية الأميركية"

LBCI
أخبار دولية
15:09

حزب القائمة العربية الموحّدة يوصي بتكليف آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

LBCI
أخبار دولية
15:02

أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية

LBCI
أخبار دولية
14:54

نتنياهو يقول إن هناك "شبهات خطيرة" بتدخّل أجنبي في الانتخابات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-30

طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
رياضة
2026-04-07

وفاة المدرب الروماني لوتشيسكو متأثرا بأزمة قلبية

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-01

وزارة الخارجية والمغتربين تشكل خلية طوارئ: سلامة المواطن اللبناني أولوية

LBCI
فنّ
2026-09-22

توقيف نجمة تركية في مطار اسطنبول… وتحقيق مكثف في قضية مخدرات! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:43

ترامب: لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في إسرائيل... نتائج الإنتخابات الأميركية دخلت على خط معركة تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

زلزال إنتخابي في الولايات المتحدة... قراءة في تداعيات ما حدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كيف تدرجت المواقف الأميركية والدولية بعد صدور النتائجِ غير النهائية للإنتخابات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:26

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟

LBCI
موضة وجمال
10:59

بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)

LBCI
حال الطقس
02:00

تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
11:15

العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه

LBCI
أخبار دولية
12:03

البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"

LBCI
اقتصاد
10:04

115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
02:55

سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More