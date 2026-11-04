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حزب القائمة العربية الموحّدة يوصي بتكليف آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
أخبار دولية
2026-11-04 | 15:09
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حزب القائمة العربية الموحّدة يوصي بتكليف آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
أعلن حزب القائمة العربية الموحدة، وهو أحد التشكيلات العربية الإسرائيلية الرئيسية، أنه سيوصي الرئيس الاسرائيلي بتكليف غادي آيزنكوت، منافس بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، في أعقاب انتخابات لم تسفر عن تحقيق أغلبية واضحة لأي طرف.
وأعلنت الكتلة البرلمانية للقائمة العربية الموحدة في بيان، أنها "قررت أن توصي على آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة"، عشية لقاء مرتقب مع الرئيس إسحق هرتسوغ الذي يجري مشاورات مع مختلف القوى السياسية الممثلة في الكنيست (البرلمان).
أخبار دولية
القائمة العربية الموحّدة
آيزنكوت
الحكومة الإسرائيلية
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