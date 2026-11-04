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أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية

أخبار دولية
2026-11-04 | 15:02
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أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية
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أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية

تراجعت أسعار النفط الأربعاء إلى ما دون المئة دولار بعد فوز الديموقراطيين بغالبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات منتصف الولاية الأميركية، في انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب.
     
وقرابة الساعة 16,50 ت.غ، تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم كانون الثاني بنسبة 8,98 في المئة إلى 94,30 دولارا.
     
وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الأول بنسبة 7,93 في المئة إلى 88,47 دولارا.
     
وخسر برنت أكثر من 20 في المئة منذ إقفال الجمعة، مع تجدّد تفاؤل الأسواق بالاتصالات الدبلوماسية الجارية في الشرق الأوسط بعد أسابيع من المخاوف من التصعيد.
     
وردا على سؤال لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن مدى إسهام الحرب في الشرق الأوسط في تراجع نتائج الجمهوريين، أقرّ ترامب بأن "إيران كانت أحد العوامل"، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط أكثر منه إلى الحرب نفسها.

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