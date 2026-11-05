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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية

أخبار دولية
2026-11-05 | 00:53
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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية
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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنحو اثنين في المئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية في أعقاب الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.

 

وفي حلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 في المئة إلى 4134.83 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ 22 تشرين الأول. 

 

وكان المعدن النفيس قد ارتفع بنحو 3.4 بالمئة أمس الأربعاء وسجل أكبر مكسب يومي منذ 19 آب.

 

وصعدت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.8 في المئة إلى 4144.20 دولار.

 

وذكرت لينه تران محللة الأسواق لدى إكس.إس دوت كوم أن تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة ساعدا الذهب على التعافي فوق مستوى أربعة آلاف دولار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بقاء السعر فوق هذا المستوى يظل أمرا بالغ الأهمية لآفاق التعافي.

 

وشهد الدولار تراجعا طفيفا اليوم الخميس بعد أن محا الفوز الساحق للديمقراطيين مصدرا من مصادر الضبابية بالسوق، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون احتمالات حدوث تغييرات تنظيمية.

 

ويعزز ضعف الدولار جاذبيةَ المعدن النفيس المسعر به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

 

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ست نقاط أساس خلال الليل وبمقدار نقطة أساس إضافية في بداية التداولات بطوكيو، إلى 4.87 بالمئة.

 

وأظهر تقرير التوظيف الذي أصدرته مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أمس الأربعاء أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي واصل الارتفاع في أكتوبر تشرين الأول.

 

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي سيصدر غدا الجمعة لتقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل أفضل.

 

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 82 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عوائد، مما يقلص من جاذبيته.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 53.12 دولار للأوقية وصعد البلاتين 2.1 في المئة إلى 1527.65 دولار وزاد البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1030.14 دولار.

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