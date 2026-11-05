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زيلينسكي يأمل في أن تؤدي نتائج الانتخابات الأميركية إلى المزيد من الدعم لبلاده

أخبار دولية
2026-11-05 | 00:59
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زيلينسكي يأمل في أن تؤدي نتائج الانتخابات الأميركية إلى المزيد من الدعم لبلاده
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زيلينسكي يأمل في أن تؤدي نتائج الانتخابات الأميركية إلى المزيد من الدعم لبلاده

أمل الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي في أن تؤدي المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة إلى توفير مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

 

وذكر أنه يأمل في أن تكون التغييرات التي ستنتج عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ العام المقبل في صالح كييف.

 

وقال: "أنا ممتن أيضا للجمهوريين، لكن الديمقراطيين يتحدثون بمزيد من الوضوح عن دعم أوكرانيا وتقديم المساعدة لها".

 

وأضاف "إنهم يتحدثون عن تجديد العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا... ولذلك، هناك أمل في أن يتشكل توازن للقوى وأن نتلقى مزيدا من الدعم".

 

ورجّح زيلينسكي أنّ تلقي المزيد من المساعدات الأميركية يؤثّر على الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.

 

وبذل زيلينسكي جهودا كبيرة لتعزيز العلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما بعد اجتماع شهد توترا في المكتب البيضاوي في شباط 2025، عندما اتُهم الرئيس الأوكراني "بعدم الامتنان" تجاه المساعدات الأميركية.

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