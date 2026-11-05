إردوغان سيزور أذربيجان بعد توتر بسبب قيود على الحجاب في المدارس

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة أذربيجان الأحد، وفق ما قال لصحافيين الخميس، في ظل التوتر الحالي بين البلدين على خلفية قيود فرضتها باكو على ارتداء الحجاب في المدارس.



وقال إردوغان في الطائرة التي أقلته عائدا من كوريا الجنوبية، بحسب نصّ تصريحاته الذي نشره مكتبه: "ما لم تطرأ ظروف استثنائية أعتزم زيارة أذربيجان في الثامن من تشرين الثاني"، وهو تاريخ احتفال باكو بيوم النصر.



وتصاعد التوتر بين البلدين منذ أن أقرّت أذربيجان في أيلول قيودا تمنع المظاهر الدينية في المدارس.



ورغم أن القواعد لا تذكر الحجاب صراحة، أفادت تقارير بأن بعض المدارس منعت طالبات محجبات من دخول الصفوف، ما أثار احتجاجات.



واحتدّ الخلاف بين البلدين بعدما انتقد أوكتاي سارال مستشار إردوغان هذه القيود، فاعتبر حزب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الانتقادات التركية تدخّلا في الشؤون الداخلية لبلاده.



وأقال إردوغان مستشاره بعد ذلك.





