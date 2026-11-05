القائمة العربية المشتركة تعلن دعم غادي آزينكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

أعلنت القائمة العربية المشتركة التي حصدت 11 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية دعمها لزعيم المعارضة غادي آزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.



وقالت القائمة في بيان إنها "ستبلغ رئيس الدولة إسحق هرتسوغ مساء اليوم بقرارها التوصية لتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة"، مشيرة إلى "أهمية توسيع الفارق بينهما (نتانياهو وآزينكوت) فهذه خطوة تعزز فرص استبدال الحكومة وتضييق الطريق أمام محاولات مختلفة لتشكيل حكومة وحدة قومية تُبقي نتانياهو في الحكم".





