ثمانية قتلى في إطلاق نار بمنطقة ريفية في غرب تركيا

أفاد مسؤولون محليون بأن ثمانية أشخاص قُتلوا بالرصاص في ثلاث قرى تقع في غرب وسط تركيا الخميس، فيما تنفذ عملية بحث واسعة عن مطلق النار.



وقال مكتب محافظ أفيون قره حصار "للأسف، قتل ثمانية من مواطنينا وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة جراء هجمات مسلحة وقعت في محافظتنا".

وذكرت الشرطة أنها تطارد مسلحا فر من القرى الثلاث مستخدما سيارة.



