عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ناقشا خلاله قضايا إقليمية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.



واستأنفت القوتان الإقليميتان العلاقات عام 2023 بعد فترة من القطيعة، لكنهما ظلتا على خلاف بشأن الحرب في اليمن، حيث يقاتل الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، كما يتبادلون الضربات مع المملكة.



وتنفي إيران ضلوعها في النزاع بين السعودية و"أنصار الله" الحوثيين، رغم أنهم جزء مما تسميه "محور المقاومة".



وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول أحدث التطورات الإقليمية ومسار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وقالت الوكالة إن عراقجي تحدث أيضا مع وزيري خارجية قطر وعُمان، اللتين تقودان جهود الوساطة في الحرب مع الولايات المتحدة.



كما أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات مع نظرائه التركي والأردني والكويتي.