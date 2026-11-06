الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حريق بناقلتي نفط في مضيق هرمز

اندلع حريق بناقلتي نفط في مضيف هرمز، حسب ما قال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية الجمعة، غداة إعلان طهران أن خمس ناقلات أخرى لقيت المصير نفسه.



وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي "اصطدمت ناقلتا نفط مخالفتان، إحداهما في نطاق شرق مضيق هرمز والأخرى داخل مضيق هرمز، كانتا تريدان العبور من المسار غير المسموح به، بلغم وتوقفتا في مياه" المضيق.



وأشار البيان إلى أن الناقلتين عطلتا جميع "منظوماتهما الملاحية والتعريفية، وحاولتا (...) الخروج من المسار غير المسموح به لمضيق هرمز، فتعرضتا لحريق وتوقفتا بعد اصطدامهما بلغم"، وفق ما جاء في البيان.



وكانت إيران أعلنت الخميس أن حرائق اندلعت في خمس ناقلات نفط وقاطرة بحرية خلال عبورها خلال الليل مضيق هرمز.



ولم يصدر أي تأكيد للحوادث عن مسؤولين في قطاع الملاحة البحرية.



ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في شباط/فبراير، تغلق إيران مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب، وتستهدف بانتظام السفن التي تدخل إليه دون الحصول على إذن منها.



ومذاك، تحاول سفن عبور المضيق من دون الحصول على إذن من طهران، عبر الملاحة بمحاذاة السواحل العُمانية. وتعتبر إيران ذلك مخالفة للقواعد، وتهدد بانتظام باتخاذ إجراءات بحقها.