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ترامب يبحث جهود الوساطة في الحرب مع إيران في اتصال مع أمير قطر

أخبار دولية
2026-11-06 | 04:32
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ترامب يبحث جهود الوساطة في الحرب مع إيران في اتصال مع أمير قطر
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ترامب يبحث جهود الوساطة في الحرب مع إيران في اتصال مع أمير قطر

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تشارك بلاده في الوساطة مع إيران، لبحث الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وسط مساع دبلوماسية لتفادي جولة تصعيد جديدة.
     
وتجري جهود دبلوماسية في الأيام الأخيرة لمنع تجدد العمليات العسكرية بعدما هددت الولايات المتحدة بشن ضربات واسعة النطاق على إيران، رغم إشارة ترامب إلى إحراز تقدّم في المفاوضات لإنهاء الحرب التي اندلعت في شباط مع أولى الضربات الأميركية-الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
     
وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان أن الشيخ تميم تلقى اتصالا من ترامب بحثا خلاله "مستجدات الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".
     
وأشارت إلى أن الشيخ تميم "أكد أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد".
     

أخبار دولية

الوساطة

الحرب

إيران

اتصال

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