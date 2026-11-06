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ترامب يلوّح بخطوات إضافية تجاه إيران خلال أسبوعين ويتمسّك بمنعها من امتلاك سلاح نووي

أخبار دولية
2026-11-06 | 06:28
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ترامب يلوّح بخطوات إضافية تجاه إيران خلال أسبوعين ويتمسّك بمنعها من امتلاك سلاح نووي
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ترامب يلوّح بخطوات إضافية تجاه إيران خلال أسبوعين ويتمسّك بمنعها من امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن على واشنطن اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً بخطوات إضافية تجاه إيران أو "المصادقة على الاتفاق"، مؤكداً أنه سينفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بشأن المقترحات التي تدرسها إيران "لا يهم ما تتضمنه المقترحات، فهي لن تمتلك السلاح النووي"، مضيفاً أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون موافقة واشنطن.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر في إيران على كل ما أرادت السيطرة عليه منذ بدء وجودها هناك قبل سبعة أشهر، مضيفاً "ستعرفون قريباً ما سنقرره بشأن إيران"، معرباً عن تفضيله عدم تدمير ما تبقّى من إيران، لكنه قال "ربما أضطر إلى ذلك".

يأتي ذلك في الوقت الذي أجرى خلاله الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة الجهود الرامية إلى إنهاء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في ظل حراك دبلوماسي يهدف إلى تجنب جولة جديدة من الصراع.

وذكر بيان قطري أن الزعيمين بحثا جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإقليمية.

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