آيزنكوت يتحدث عن "تقدم كبير" في مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أعلن زعيم التكتّل المعارض في الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت الجمعة إنه يحرز تقدّما في مساعيه لتشكيل حكومة تخلف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، متوقّعا أن يكلّفه الرئيس إسحق هرتسوغ بهذه المهمة.



وكتب آيزنكوت على منصة إكس: "أحرزنا تقدّما كبيرا وحقّقنا اختراقات، بهدوء وتواضع، ولا يزال الكثير يجري خلف الكواليس".



وكان هرتسوغ قال الخميس إنه سيعلن الأحد اسم النائب الذي سيكلّفه تشكيل حكومة جديدة، بعدما أنهى مشاوراته مع قادة الأحزاب، لافتا إلى أن 67 نائبا أيّدوا تكليف آيزنكوت.











