تايوان تغلق مكتبها التمثيلي في بابوا غينيا الجديدة مشيرة إلى ضغط صيني

أعلنت تايوان الجمعة أنها قررت إغلاق مكتبها التمثيلي في بابوا غينيا الجديدة وسحب موظفيها، عازية هذا القرار إلى ممارسة الصين ضغوطا على الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.وتقيم بابوا غينيا الجديدة علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، لكنها سمحت في الوقت ذاته بوجود مكتب تمثيلي لتايوان في العاصمة بورت مورسبي.وقالت الخارجية التايوانية إن "سلسلة من الإجراءات الأخيرة" التي اتخذتها حكومة بابوا غينيا الجديدة قد "قوضت بشدة أساس الثقة المتبادلة الذي بُني من خلال تعاون طويل الأمد بين الجانبين".وأضافت أن "هذه التصرفات تعكس أيضا استمرار الصين في استخدام الضغط السياسي والنفوذ الاقتصادي للتدخل في القرارات الدبلوماسية لدول أخرى، ولتقييد الحيز الدولي المتاح لتايوان".وجاء الإعلان في أعقاب نزاع استمر لأشهر، نشأ إثر قرار بابوا غينيا الجديدة في تموز إغلاق مكتب تايوان، وهو قرار رفضته تايبيه.