واشنطن تحذّر بكين وتطالبها باحترام بنود اتفاقهما التجاري

دعا مسؤولان أميركيان الصين الجمعة، إلى الوفاء بالتزاماتها في شكل كامل وفوري بموجب اتفاق تجاري أبرم بين البلدين العام 2025.



وافاد بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أجريا اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، أكدا خلاله "أهمية أن تفي الصين التزاماتها بشكل كامل وفوري"، معربين عن "قلقهما حيال إجراءات صينية اتُّخذت مؤخرا".