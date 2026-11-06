الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
واشنطن تحذّر بكين وتطالبها باحترام بنود اتفاقهما التجاري
أخبار دولية
2026-11-06 | 13:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تحذّر بكين وتطالبها باحترام بنود اتفاقهما التجاري
دعا مسؤولان أميركيان الصين الجمعة، إلى الوفاء بالتزاماتها في شكل كامل وفوري بموجب اتفاق تجاري أبرم بين البلدين العام 2025.
وافاد بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أجريا اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، أكدا خلاله "أهمية أن تفي الصين التزاماتها بشكل كامل وفوري"، معربين عن "قلقهما حيال إجراءات صينية اتُّخذت مؤخرا".
أخبار دولية
تحذّر
وتطالبها
باحترام
اتفاقهما
التجاري
التالي
مقدمة النشرة المسائية ٦-١١-٢٠٢٦
الحوثيون يعلنون ارتفاع حصيلة الهجوم على سوق في اليمن الى 30 قتيلا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-24
ترامب: العلاقة مع الصين تقوم على الاحترام المتبادل ونعمل على علاقات تجارية متوازنة معها
آخر الأخبار
2026-09-24
ترامب: العلاقة مع الصين تقوم على الاحترام المتبادل ونعمل على علاقات تجارية متوازنة معها
0
أخبار دولية
2026-10-27
الولايات المتحدة وعشرات الدول تحذر من حدوث مجاعة بالسودان وتطالب بإدخال مساعدات
أخبار دولية
2026-10-27
الولايات المتحدة وعشرات الدول تحذر من حدوث مجاعة بالسودان وتطالب بإدخال مساعدات
0
أخبار لبنان
2026-08-13
نقابة المستشفيات في لبنان تحذّر من تفاقم الأزمة المالية وتطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الاستشفائي
أخبار لبنان
2026-08-13
نقابة المستشفيات في لبنان تحذّر من تفاقم الأزمة المالية وتطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الاستشفائي
0
أخبار دولية
2026-10-19
سفارات واشنطن في الخليج والشرق الأوسط تحذّر مواطنيها من "الوضع الأمنيّ المعقّد"
أخبار دولية
2026-10-19
سفارات واشنطن في الخليج والشرق الأوسط تحذّر مواطنيها من "الوضع الأمنيّ المعقّد"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:55
ترامب: أميركا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران
أخبار دولية
15:55
ترامب: أميركا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران
0
أخبار دولية
14:41
وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران
أخبار دولية
14:41
وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
برّادات متاجر أوروبا تخترق… هل الغذاء في خطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
برّادات متاجر أوروبا تخترق… هل الغذاء في خطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أسبوعان فاصلان أمام قرار ترامب في شأن الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أسبوعان فاصلان أمام قرار ترامب في شأن الحرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-06-09
سلطة شنكليش و"سبرينغ رولز" مقرمشة مع الشيف جوزيف منصور: إليكم طريقة التحضير (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-09
سلطة شنكليش و"سبرينغ رولز" مقرمشة مع الشيف جوزيف منصور: إليكم طريقة التحضير (فيديو)
0
صحف اليوم
2026-02-26
رغم التهديدات الإسرائيلية… الجيش يثبّت تمركزه الحدودي (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-02-26
رغم التهديدات الإسرائيلية… الجيش يثبّت تمركزه الحدودي (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
2026-09-18
الزراعة أعلنت خارطة طريق لموسم التفاح 2026: فتح الأسواق وتعزيز التصدير وحماية الإنتاج
أخبار لبنان
2026-09-18
الزراعة أعلنت خارطة طريق لموسم التفاح 2026: فتح الأسواق وتعزيز التصدير وحماية الإنتاج
0
أخبار دولية
2026-10-27
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
2026-10-27
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التألق اللبناني في الرغبي يتّنقل من بلدٍ الى آخر و من مسابقة الى أُخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التألق اللبناني في الرغبي يتّنقل من بلدٍ الى آخر و من مسابقة الى أُخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"صحتك بإيدك"... مشروع أتاح لأكثر من 100 تلميذ وتلميذة خوض يوم مليء بالرياضة والحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"صحتك بإيدك"... مشروع أتاح لأكثر من 100 تلميذ وتلميذة خوض يوم مليء بالرياضة والحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
برّادات متاجر أوروبا تخترق… هل الغذاء في خطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
برّادات متاجر أوروبا تخترق… هل الغذاء في خطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
"بطلّع مليون و٢٠٠ ألف"... ظاهرة الأطفال المتسوّلين على الطرقات تعود إلى الواجهة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
"بطلّع مليون و٢٠٠ ألف"... ظاهرة الأطفال المتسوّلين على الطرقات تعود إلى الواجهة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
سلامة الدواء والغذاء تحت مجهر وزارة الصحة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
سلامة الدواء والغذاء تحت مجهر وزارة الصحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أسبوعان فاصلان أمام قرار ترامب في شأن الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أسبوعان فاصلان أمام قرار ترامب في شأن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تشهد على هزيمة حكومة الثلاثيّ المتطرف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تشهد على هزيمة حكومة الثلاثيّ المتطرف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بين رصاص الاحتلال وجذور الأرض... حكاية زيتون الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بين رصاص الاحتلال وجذور الأرض... حكاية زيتون الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
قضية متفجرات ضهر البيدر. التحقيق ينتظر داتا الاتصالات والدفوع الشكلية تؤجل استجواب بقية المدعى عليهم
تقارير نشرة الاخبار
13:19
قضية متفجرات ضهر البيدر. التحقيق ينتظر داتا الاتصالات والدفوع الشكلية تؤجل استجواب بقية المدعى عليهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:18
تراجع سعر البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:18
تراجع سعر البنزين والمازوت...
2
حال الطقس
02:27
منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر
حال الطقس
02:27
منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر
3
منوعات
03:53
في فندق بالبرازيل... سقوط أم شابة من الطابق السابع أمام عيني شريكها: والفيديو يجتاح الإنترنت!
منوعات
03:53
في فندق بالبرازيل... سقوط أم شابة من الطابق السابع أمام عيني شريكها: والفيديو يجتاح الإنترنت!
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 06-11-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 06-11-2026
5
أخبار لبنان
03:40
قوى الأمن: لا صحّة لهذه السّرقات في بيروت
أخبار لبنان
03:40
قوى الأمن: لا صحّة لهذه السّرقات في بيروت
6
فنّ
11:37
أصالة تتعرّض للسرقة في أميركا: "حكاية فوق ما بتتصوروا قاهرتني"
فنّ
11:37
أصالة تتعرّض للسرقة في أميركا: "حكاية فوق ما بتتصوروا قاهرتني"
7
أخبار لبنان
00:35
بري يسعى إلى حوار بين عون وحزب الله تفادياً لصدام داخلي (الأخبار)
أخبار لبنان
00:35
بري يسعى إلى حوار بين عون وحزب الله تفادياً لصدام داخلي (الأخبار)
8
منوعات
04:54
رغم القطيعة بينهما… الأميرة ديانا تجمع ويليام وهاري في خطوة نادرة
منوعات
04:54
رغم القطيعة بينهما… الأميرة ديانا تجمع ويليام وهاري في خطوة نادرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More