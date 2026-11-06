مقدمة النشرة المسائية ٦-١١-٢٠٢٦

لم يكد العالم يستفيق من صدمة الإنتخابات الإسرائيلية، حتى عاجلته صدمة الإنتخابات الأميركية.



صحيح أن لا مفاجآت كبيرة حصلت، أو على الأقل، لم تكن التوقعات معاكسة، لكن التعاطي مع هذه النتائج على أنه واقع دامغ، يستدعي التعاطي معه على أنه الثابت الذي يغيِّر ما سبقه.



أميركا في صدمة، والجمهوريون في ذهول، ولم يعد ينفع التلهي بسؤال: "على مين الحق"، فهذا موضوع للمراجعة يقوم به الجمهوريون، إستعدادًا لانتخابات 2028...



لكن الأساس الذي يركّز عليه العالم هو: ماذا سيفعل الرئيس ترامب في الملف الذي يبدو أنه شكَّل له الصُداع الأول، أي الحربِ مع إيران، ومضاعفاتها على المضائق، ورفعِ أسعار المحروقات على جيب المواطن الأميركي..؟



حتى الساعة، لا أجوبة شافية… فحتى في ذروة قوته، كان الرئيس ترامب يعتمد إستراتيجية الغموض، فكيف اليوم..؟



الرئيس ترامب، وعقب إجتماعه بفريقه للأمن القومي، أعلن أن واشنطن ستتخذ قرارها النهائي في شأن التصعيد العسكري أو التسوية خلال الأسبوعين المقبلين.



ميدانيًا، تحدّث مسؤول عسكري أميركيّ عن بدء توقف حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" ومجموعتِها القتالية في سنغافورة، لأيام عدة، تمهيداً لتحركها نحو منطقة عمليات "سنتكوم" في الشرق الأوسط، حيث يُتوقع وصولها في منتصف الشهر الحالي...

من مفاعيل الانتخابات الأميركية إلى مفاعيل الانتخابات الإسرائيلية.



بعد غد الأحد قد يكون اليومَ الذي سيشهد بدء أفول حقبة نتنياهو، والدخول ِ في حقبة آيزنكوت.



الأحد يعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة، والأسمُ المحسوم هو أيزنكوت. ليبقى السؤال: كيف ستتعامل المجموعة العربية في إسرائيل مع هذا المعطى؟



الملف الأبرز داخليًا هو ملف شاحنة المتفجرات في ضهر البيدر.



ففي ظل الاعتراض الكلي لحزب الله على التوقيفات، والمطالبة بإطلاق الموقوفين وبإستعادة المتفجرات، فإن قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، تواصل تحقيقاتها وهي تنتظر المحضر الكامل للتحقيق، ولاسيما داتا الإتصالات.



القاضية أبو علوان كانت قد إستجوبت موقوفَين، قبل أن تُصدر في حقهما مذكرتي توقيف وجاهيتين، بتهمة إرتكاب الجنايات و النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها، ونقلِ أسلحة.